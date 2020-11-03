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Від початку доби на Донбасі "тиша"

У понеділок окупанти двічі порушили мирні домовленості.

Від початку доби на Донбасі "тиша"
Фото: Макс Левин

Від початку доби в районі операції Об’єднаних сил на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша. Вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

За минулу добу ворог двічі порушив мирні домовленості.

Про це інформує пресцентр ООС у ранковому зведенні.

"Упродовж минулої доби, 2 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет", - сказано в повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.

Учора голова делегації України в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що готовий до компромісів з Росією по Донбасу.

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