Від початку доби на Донбасі "тиша"

Від початку доби в районі операції Об’єднаних сил на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша. Вогневих провокацій із боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

За минулу добу ворог двічі порушив мирні домовленості.

Про це інформує пресцентр ООС у ранковому зведенні.

"Упродовж минулої доби, 2 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет", - сказано в повідомленні.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.

Учора голова делегації України в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук заявив, що готовий до компромісів з Росією по Донбасу.