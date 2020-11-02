Винуватця загибелі цілої сім'ї в аварії під Києвом засудили на 10 років

Під час ДТП обвинувачений перебував під дією алкоголю та наркотиків. Свою вину він визнав повністю.

Винуватця смертельної ДТП на Столичному шосе неподалік Києва Антона Желепу засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"У понеділок, 2 листопада 2020 року, за підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі засуджено водія, який спричинив ДТП на Столичному шосе, у якій загинуло двоє дітей та двоє дорослих (ч. 3 ст. 286 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Так, судом у повному обсязі підтримано позицію прокурора та засуджено обвинуваченого до максимального покарання, передбаченого санкцією статті, а також позбавлено права керувати транспортним засобом строком на 3 роки.Крім того, суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди.

Згідно з результатами експертиз, під час ДТП обвинувачений перебував під дією алкоголю та наркотиків. Свою вину він визнав повністю.

Нагадаємо, 12 липня за 5 кілометрів від Києва сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai і Mercedes.

Обвинувачений, перебуваючи за кермом автомобіля «Mercedes-Benz GL 250D», допустив зіткнення з автомобілем, що рухався в попутному з ним напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де протаранив автомобіль «Hyundai Tucson». Внаслідок зіткнення постраждала сім’я з 5 осіб, яка їхала в автомобілі «Hyundai Tucson». Водій, його дружина та їхня малолітня донька померли на місці. Двоє хлопчиків були госпіталізовані, однак один з них помер по дорозі в лікарню.