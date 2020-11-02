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Винуватця загибелі цілої сім'ї в аварії під Києвом засудили на 10 років

Під час ДТП обвинувачений перебував під дією алкоголю та наркотиків. Свою вину він визнав повністю. 

Винуватця загибелі цілої сім'ї в аварії під Києвом засудили на 10 років
Фото: Київська міська ппокуратура

Винуватця смертельної ДТП на Столичному шосе неподалік Києва Антона Желепу засудили до 10 років позбавлення волі.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"У понеділок, 2 листопада 2020 року, за підтримання публічного обвинувачення Київською міською прокуратурою до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі засуджено водія, який спричинив ДТП на Столичному шосе, у якій загинуло двоє дітей та двоє дорослих (ч. 3 ст. 286 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Так, судом у повному обсязі підтримано позицію прокурора та засуджено обвинуваченого до максимального покарання, передбаченого санкцією статті, а також позбавлено права керувати транспортним засобом строком на 3 роки.Крім того, суд у повному обсязі задовольнив цивільний позов потерпілих про відшкодування завданої шкоди. 

Згідно з результатами експертиз, під час ДТП обвинувачений перебував під дією алкоголю та наркотиків. Свою вину він визнав повністю. 

Нагадаємо, 12 липня за 5 кілометрів від Києва сталася автомобільна аварія, в якій зіткнулися легковики Hyundai і Mercedes. 

Обвинувачений, перебуваючи за кермом автомобіля «Mercedes-Benz GL 250D», допустив зіткнення з автомобілем, що рухався в попутному з ним напрямку, після чого виїхав на смугу зустрічного руху, де протаранив автомобіль «Hyundai Tucson». Внаслідок зіткнення постраждала сім’я з 5 осіб, яка їхала в автомобілі «Hyundai Tucson». Водій, його дружина та їхня малолітня донька померли на місці. Двоє хлопчиків були госпіталізовані, однак один з них помер по дорозі в лікарню.

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