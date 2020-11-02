Жовтень у Києві був найтеплішим за 140 років, - метеорологи

Найхолодніше було 21 жовтня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +2,5.

Кліматологи Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського підбили підсумки найтеплішого за 140 років та вологого жовтня в Києві, який ознаменувався "бабиним літом".

Про це повідомляють на сайті обсерваторії.

За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря жовтня в Києві склала +12,5, що вище за кліматичну норму на 4,4 градуса.

Зазначається, що цього року жовтень у столиці був найтеплішим з 1881 року.

4 жовтня максимальна температура повітря після полудня сягнула +22. Найхолодніше було 21 жовтня, коли мінімальна температура під ранок опустилася до +2,5.

"Характерною особливістю цього року у столиці було те, що метеорологічне літо вперше тривало так довго, до 14 жовтня. У жовтні було зафіксовано 4 температурні рекорди. У Києві на проспекті Науки за місяць випало 101 мм опадів, або майже три кліматичні норми", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, "бабине літо" в Києві настало рівно через тиждень після початку метеорологічної осені і тривало чотири дні.

Уперше за 140 років метеорологічне літо в Києві закінчилося на Покрову, 14 жовтня. Загалом воно тривало 132 дні.

У 2018-му "бабине літо" в Києві побило п'ять температурних рекордів.