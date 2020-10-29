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У п’ятницю в Києві можливий дощ, до +12

На півдні України та в Криму - до +17.

У п’ятницю в Києві можливий дощ, до +12
Фото: EPA/UPG

У п’ятницю, 30 жовтня, в Києві вночі без опадів, удень слабкий дощ, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +10...+12 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України слабкий дощ, у Львівській, Волинській, Рівненській областях удень без опадів. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +10...+12 градусів, на Закарпатті - +12...+14 градусів.

На півночі України вночі без опадів, удень слабкий дощ, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, удень +11...+13 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, удень +12...+14 градусів.

На сході України слабкий дощ, вітер західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, удень +12...+14 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, удень +15...+17 градусів.

У Криму слабкий дощ, вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, удень +15...+17 градусів.

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