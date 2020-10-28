Кравчук закликав Росію та ОРДЛО розблокувати процес обміну утримуваними особами

Українська сторона передала список полонених ще в липні.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук закликав Росію та контрольованих нею бойовиків розблокувати процес обміну утримуваними особами.

Про це повідомляє Офіс президента.

Кравчук закликав Росію та окупаційну владу на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей розблокувати процес взаємного звільнення утримуваних осіб, не чекаючи підготовки відповідного проекту плану дій.

Представники України наполягають на підтвердженні осіб зі списку на взаємне звільнення, який українська сторона передала ще в липні.

Представниця голови ОБСЄ в Україні Гайді Грау звернулася з проханням пришвидшити процес, адже поки тривають переговори, люди продовжують перебувати в умовах ув'язнення, що не є гуманним.

Нагадаємо, останній обмін утримуваними особами на Донбасі відбувся 16 квітня. Офіс президента повідомив, що з полону звільнили 20 українців. У контрольованих Росією угрупованнях "ДНР" і "ЛНР" заявили, що українська сторона передала 14 осіб.

У липні голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про підготовку нового обміну, він висловив сподівання, що обмін відбудеться "скоро", але точної дати не назвав.

За даними Служби безпеки, у полоні в ОРДЛО перебувають 235 осіб.