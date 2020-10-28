Служба безпеки України викрила схему незаконного ввезення до нашої країни трьох зенітно-ракетних комплексів радянського виробництва на понад 110 мільйонів гривень.

Про це інформує пресцентр СБУ.

Викриті співробітниками спецслужби зловмисники завозили техніку нібито для Збройних сил України. Але зенітно-ракетні комплекси С-125 до українського війська так і не потрапили.

Завезена техніка зберігалася на території одного з підприємств у Київській області. Частину озброєння зловмисники встигли реекспортувати за кордон.

Оборудка з митним оформленням завдала збитків держбюджету на понад 20 мільйонів гривень.

Наразі на виявлену техніку накладено арешт.

Під час проведення обшуків в офісних, виробничих та складських приміщеннях, а також за адресами проживання фігурантів, правоохоронці виявили документи, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Головного слідчого управління СБУ за ч. 2 ст. 201 (контрабанда) і ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини правопорушення для притягнення до відповідальності винних осіб.