З початку року за матеріалами Служби безпеки України розпочато 510 кримінальних проваджень за корупційні злочини.
679 особам повідомлено про підозру. За корупцію засуджено 104 особи, 143 посадовця звільнено з посад.
Про це голова СБУ Іван Баканов повідомив під час наради в Офісі генерального прокурора.
"Випадки системного руйнування корупцією владних структур є загрозою національній безпеці. І власне, саме таким випадкам протидіє Служба безпеки. Це конкретні розслідування за матеріалами СБУ, які доходять до обвинувальних вироків. По ним є цілком прикладні санкції – звільнення з посад і позбавлення волі", - цитує очільника СБУ її пресслужба.
За його словами, найбільшу кількість корупційних правопорушень виявлено саме в органах влади різних рівнів. Зокрема, мова про 212 кримінальних проваджень і 269 оголошених підозр із загальної кількості.
Крім того, з початку року знешкоджено шість організованих злочинних угруповань у правоохоронних органах.
Пресслужба Офісу генпрокурора у свою чергу повідомляє, що Ірина Венедіктова під час зустрічі заслухала інформацію голови СБУ Івана Баканова та його першого заступника Василя Малюка щодо результатів роботи відомства за 9 місяців.
Генпрокурор наголосила на важливості координації зусиль з метою пришвидшення результатів у цій сфері до кінця року.
Нагадаємо, під час виступу в парламенті 20 жовтня президент Володимир Зеленський оцінив роботу правоохоронних органів на "двійку".