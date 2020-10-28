За 2020 засуджено 104 особи, 143 посадовці звільнено з посад.

З початку року за матеріалами Служби безпеки України розпочато 510 кримінальних проваджень за корупційні злочини.

679 особам повідомлено про підозру. За корупцію засуджено 104 особи, 143 посадовця звільнено з посад.

Про це голова СБУ Іван Баканов повідомив під час наради в Офісі генерального прокурора.

Фото: gp.gov.ua

"Випадки системного руйнування корупцією владних структур є загрозою національній безпеці. І власне, саме таким випадкам протидіє Служба безпеки. Це конкретні розслідування за матеріалами СБУ, які доходять до обвинувальних вироків. По ним є цілком прикладні санкції – звільнення з посад і позбавлення волі", - цитує очільника СБУ її пресслужба.

Фото: gp.gov.ua

За його словами, найбільшу кількість корупційних правопорушень виявлено саме в органах влади різних рівнів. Зокрема, мова про 212 кримінальних проваджень і 269 оголошених підозр із загальної кількості.

Крім того, з початку року знешкоджено шість організованих злочинних угруповань у правоохоронних органах.

Пресслужба Офісу генпрокурора у свою чергу повідомляє, що Ірина Венедіктова під час зустрічі заслухала інформацію голови СБУ Івана Баканова та його першого заступника Василя Малюка щодо результатів роботи відомства за 9 місяців.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Генпрокурор наголосила на важливості координації зусиль з метою пришвидшення результатів у цій сфері до кінця року.

Нагадаємо, під час виступу в парламенті 20 жовтня президент Володимир Зеленський оцінив роботу правоохоронних органів на "двійку".