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Лінкявічюс: питання Криму заважатиме вступу України до НАТО

За його словами, передусім перепоною для вступу України в Альянс є конфлікт на Донбасі.

Лінкявічюс: питання Криму заважатиме вступу України до НАТО
Фото: DELFI / Domantas Pipas

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс вважає, що перепоною вступу України до НАТО є не тільки конфлікт на Донбасі, але й російська окупація Криму.

Про це міністр заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

"Звісно, нинішня ситуація, війна з Росією, грає не на вашу користь. Правила НАТО такі, що Альянс не запрошуватиме до членства державу, на кордонах якої триває війна – незалежно від того, хто є агресором, а хто жертвою", - заявив Лінкявічюс.

За його словами, передусім перепоною для вступу України в Альянс є конфлікт на Донбасі. Однак, кримське питання теж може стати проблемою.

"Звісно, те, що держава має проблеми зі здійсненням суверенітету та з територіальною цілісністю (йдеться про окупований Крим. – ЄП), – це також важливий аргумент. Але в цьому разі має вагу те, що Україна не несе за це відповідальності, і це – важливий контраргумент. Але у кожному разі свого часу всі ці питання мають бути вирішені", - додав міністр.

На уточнююче запитання, чи повинна Україна вирішити кримське питання до вступу до НАТО, Лінкявічюс відповів ствердно.

"Звичайно, до членства. Але й запрошення до членства не прийде швидко, повірте. Це Україні теж треба розуміти. У Литви це забрало 10 років...Краще продовжувати реформи. І зміни повинні бути не лише у військовій сфері, але також у економіці, у питанні демократичних свобод. НАТО – це ж не просто про армію. Критерії НАТО багато в чому збігаються з тими, які потрібні для зближення з ЄС", - заявив глава МЗС Литви.

Нагадаємо, сьогодні глава МЗС Угорщини натякнув на блокування членства України в НАТО. Петер Сіярто вважає наказ про заборону на в'їзд в Україну "жалюгідною нісенітницею". У своєму відеозверненні Сіярто наголосив, що Будапешт не отримував офіційного повідомлення про українську заборону. Він привітав перемогу угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні. На його думку, це означає, що думку угорців слід враховувати, коли йдеться про майбутнє регіону, який межує з Угорщиною.

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