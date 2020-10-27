В Єврокомісії прокоментували суперечку між Україною та Угорщиною

Позиції Європейського союзу щодо співпраці з Україною жодним чином не змінюється через дипломатичну суперечку між Україною та Угорщиною.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на речника Єврокомісії Петера Стано.

"Це питання двосторонніх відносин між двома країнами і єдине що ЄС може зробити, це закликати всі сторони вирішити питання на основі добрих сусідських відносин", - сказав Стано.

Він також підкреслив, що ЄС нещодавно вкотре підтримав європейські прагнення України.

"Україна важливий партнер, ми маємо найамбітнішу угоду про асоціацію і ми продовжуємо співпрацю, щоб наблизити Україну до ЄС якомога ближче. У політиці ЄС щодо України немає жодних змін", - зазначив Стано.

Також речник Єврокомісії відповів на запитання, що робитиме ЄС, якщо Угорщина блокуватиме рішення щодо України, які потребують одностайної підтримки.

"ЄС продовжує співпрацю з Україною, базуючись на визначеному переліку критеріїв і очікувань і я не буду спекулювати, чи може це змінитися", - сказав Стано.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським урядовцям через агітацію на місцевих виборах було "жалюгідною нісенітницею". Він натякнув на блокування членства України в НАТО.

У своєму відеозверненні Сіярто наголосив, що Будапешт не отримував офіційного повідомлення про українську заборону. Він привітав перемогу угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні. На його думку, це означає, що думку угорців слід враховувати, коли йдеться про майбутнє регіону, який межує з Угорщиною.

26 жовтня Міністерство закордонних справ запросило посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто та вручило йому ноту протесту через незаконну політичну агітацію угорських офіційних осіб на користь однієї з політичних партій на місцевих виборах.

25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України".