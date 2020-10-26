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Депутат Ради від "Слуги народу" складе мандат, щоб очолити ОТГ в Івано-Франківській області

За попередніми даними, за нього проголосували 60% виборців ОТГ.

Депутат Ради від "Слуги народу" складе мандат, щоб очолити ОТГ в Івано-Франківській області
Зіновій Андрійович
Фото: gazdy.com.ua

Народний депутат України Зіновій Андрійович (фракція "Слуга народу"), обраний до Верховної Ради від Надвірнянщини, заявив про намір скласти свої повноваження, щоб очолити Надвірнянську об’єднану територіальну громаду (ОТГ).

Про це він заявив Суспільному Карпати.

"Я цю обіцянку (очолити ОТГ в разі обрання на місцевих виборах - ред.), яку озвучив у передвиборчій кампанії, виконаю. Згідно із законом, буду писати заяву про складання мандата. Дав завдання юристам з'ясувати, чи це буде до першої офіційної організаційної сесії міської ради чи після того. Буду здавати мандат депутата Верховної ради України, щоб зосередитися на роботі для громади Надвірнянської ОТГ", - сказав Андрійович.

За попередніми даними, за нього проголосували 60% виборців ОТГ.

27 березня 2006 року Зіновій Андрійович вперше обраний міським головою Надвірнянської міської ради.

21 липня 2019 року на позачергових виборах народних депутатів Верховної Ради України обраний народним депутатом Верховної Ради України IX скликання від політичної партії «Слуга народу» на одномандатному виборчому окрузі № 87. На момент виборів займав пост Надвірнянського міського голови.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко перемагає в першому турі виборів столичного міського голови з показником 50,6%.

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