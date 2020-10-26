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​У Маріуполі "Партія Шарія" обігнала "Слугу народу" на виборах до міськради, - екзит-пол

Безперечним лідером є політсила чинного мера "Блок Вадима Бойченка".

​У Маріуполі "Партія Шарія" обігнала "Слугу народу" на виборах до міськради, - екзит-пол
Фото: EPA/UPG

У Маріуполі на виборах до міської ради  "Партія Шарія" набрала більше 6% і посіла третє місце.

Про це свідчать результати екзитполу студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24"

Безперечним лідером є політсила чинного мера "Блок Вадима Бойченка" із 45,96% голосів. На другому місці - "Опозиційна платформа - За життя" з 30,69%.

У "Слуги народу", згідно з опитуванням - 6,28% голосів.

Загалом результати опитування виглядають так:

  • 1.   "Блок Вадима Бойченка"  (45,96)
  • 2.   "Опозиційна платформа - За життя" (30,69)
  • 3.   Партія Шарія (6,56)
  • 4.   Слуга народу  (6,28)
  • 5.   Сила Людей  (4,57)
  • 6.   Європейська Солідарність  (2,52)
  • 7.   ВО "Батьківщина" (1,59)
  • 8.   За майбутнє  (1,27)
  • 9.   Наш край  (0,50)
  • 10. Удар Віталія Кличка  (0,06).

Нагадаємо, згідно з опитуванням, вибори мера Маріуполя виграє діючий міський голова Вадим Бойченко з результатом 69,05%.

Екзит-поли Шустера були проведені у 12 містах у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки використано інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. 70 операторів кол-центру упродовж дня отримували дані від соціологів. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту). Статистична похибка 1,9%.

Анатолій Шарій - колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на YouTube з проросійською риторикою. За даними партнера Youtube - сервісу Tubular, за підсумками весни близько 40% YouTube-аудиторії Шарія - з Росії.

Влітку 2019 року Шарій оголосив про створення політичної партії та назвав її "Партія Шарія" та участь у виборах до ВР. Центральна виборча комісія спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року. У 2012 році він стверджував литовській владі, що переслідується з боку проросійського режиму президента Віктора Януковича. Нібито він проводив розслідування про участь держустанов у наркобізнесі, тому проти нього сфальсифікували справи. У лютому 2015 року в Департаменті міграції Литви заявили, що Шарія можуть позбавити політичного притулку в цій країні, оскільки після перемоги Майдану Янукович утік до Росії.

У 2017 році співробітники Служби безпеки провели виховну бесіду з помічницею Шарія, яка за гонорари знімала сюжети для дискредитації України.

У червні цього року в Харкові побили представника "Партії Шарія", який, за словами самого блогера, "збирався вести колону на Київ". Раніше, у січні, в Херсоні невідомі спалили офіс партії.

25 жовтня прихильники блогера-втікача брали участь у місцевих виборах в Україні.

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