​У Маріуполі "Партія Шарія" обігнала "Слугу народу" на виборах до міськради, - екзит-пол

У Маріуполі на виборах до міської ради "Партія Шарія" набрала більше 6% і посіла третє місце.

Про це свідчать результати екзитполу студії Савіка Шустера та телеканалу "Україна 24"

Безперечним лідером є політсила чинного мера "Блок Вадима Бойченка" із 45,96% голосів. На другому місці - "Опозиційна платформа - За життя" з 30,69%.

У "Слуги народу", згідно з опитуванням - 6,28% голосів.

Загалом результати опитування виглядають так:

1. "Блок Вадима Бойченка" (45,96)

2. "Опозиційна платформа - За життя" (30,69)

3. Партія Шарія (6,56)

4. Слуга народу (6,28)

5. Сила Людей (4,57)

6. Європейська Солідарність (2,52)

7. ВО "Батьківщина" (1,59)

8. За майбутнє (1,27)

9. Наш край (0,50)

10. Удар Віталія Кличка (0,06).

Нагадаємо, згідно з опитуванням, вибори мера Маріуполя виграє діючий міський голова Вадим Бойченко з результатом 69,05%.

Екзит-поли Шустера були проведені у 12 містах у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки використано інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. 70 операторів кол-центру упродовж дня отримували дані від соціологів. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту). Статистична похибка 1,9%.

Анатолій Шарій - колишній журналіст, який втік з України у 2012 році та отримав політичний притулок у Литві. Згодом почав вести політичний блог на YouTube з проросійською риторикою. За даними партнера Youtube - сервісу Tubular, за підсумками весни близько 40% YouTube-аудиторії Шарія - з Росії.

Влітку 2019 року Шарій оголосив про створення політичної партії та назвав її "Партія Шарія" та участь у виборах до ВР. Центральна виборча комісія спочатку зареєструвала Шарія кандидатом у депутати, однак потім скасувала реєстрацію, оскільки він не проживає в Україні з 2012 року. У 2012 році він стверджував литовській владі, що переслідується з боку проросійського режиму президента Віктора Януковича. Нібито він проводив розслідування про участь держустанов у наркобізнесі, тому проти нього сфальсифікували справи. У лютому 2015 року в Департаменті міграції Литви заявили, що Шарія можуть позбавити політичного притулку в цій країні, оскільки після перемоги Майдану Янукович утік до Росії.

У 2017 році співробітники Служби безпеки провели виховну бесіду з помічницею Шарія, яка за гонорари знімала сюжети для дискредитації України.

У червні цього року в Харкові побили представника "Партії Шарія", який, за словами самого блогера, "збирався вести колону на Київ". Раніше, у січні, в Херсоні невідомі спалили офіс партії.

25 жовтня прихильники блогера-втікача брали участь у місцевих виборах в Україні.