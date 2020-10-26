"ОПОРА" назвала найпоширеніші порушення під час місцевих виборів

Спостерігачі не виявили порушень, які, на їхню думку, могли вплинути на результати голосування.

Порушення, зафіксовані під час місцевих виборів 25 жовтня, не можуть вплинути на результат голосування.

Про це йдеться у результатах моніторингу виборів, проведеного 25 жовтня Громадянською мережею "Опора".

"Попри численні проблемні інциденти, які фіксувалися ОПОРОЮ протягом дня голосування, на 89,7% виборчих дільниць (похибка 2,71%) спостерігачі не виявили порушень, які, на їхню думку, могли вплинути на результати голосування. Натомість на 9,4% ДВК спостерігачі повідомили про наявність випадків незначних порушень, переважно процедурного типу. Суттєві порушення, за оцінками спостерігачів, були на 0,8% ДВК", - йдеться у повідомленні.

Також "Опора" назвала найтиповіші порушення в день голосування.

Так, найпоширенішим порушенням в організації назвали спроби незаконного отримання виборцем і видачі дільничною виборчою комісією бюлетенів для голосування. Подібні випадки, які не були масовими, зафіксували на 10,4% дільничних виборчих комісіях (статистична похибка 2,3%). При цьому під час місцевих виборів 2015 року таких порушень також було найбільше, однак його фіксували на 17,7% ДВК. За даними спостерігачів, на 0,29% ДВК такі порушення були непоодинокими.

Також досить поширеними були випадки голосування за межами кабінки та інша неправомірна поведінка, яка призвела до розголошення результатів волевиявлення. Такі порушення спостерігачі "ОПОРИ" зафіксували на 7,52% ДВК. Під час виборів 2015 року такі порушення були також на 7,5% дільниць.

Крім того, на 1,6% ДВК виборці намагалися фотографувати бюлетені. При цьому на попередніх місцевих виборах таке порушення фіксувалося на 1,9% виборчих дільниць.

Спроби незаконного вкидання бюлетенів зафіксували на 0,64% ДВК. Водночас у 2015 році такі порушення були на 1,5% дільниць.

Нагадаємо, у день голосування поліція відкрила 159 кримінальних проваджень за порушення під час виборів.

За словами заступника глави МВС Антона Геращенка, міжнародні спостерігачі визнали місцеві вибори-2020 безпечними.