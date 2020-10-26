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За паралельним підрахунком голосів, Кличко набирає 50,9%, - штаб

За словами Продан, паралельний підрахунок і мокрі протоколи збігаються.

На виборах до Київської міської ради Віталій Кличко набрав близько 51% і перемагає вже в першому турі, партія «Удар» проходить у Київраду з результатом майже 20%. Про це стало відомо з паралельного підрахунку голосів, який проводив штаб мера Києва Віталія Кличка та партії «Удар». Цю інформацію на брифінгу озвучила голова штабу Оксана Продан.

“За тими даними, у нас є згідно з паралельним підрахунком голосів, Віталій Кличко отримує 50,9% голосів і з великою ймовірністю перемагає вже в першому турі на виборах київського міського голови, і екзит-поли і наш паралельний підрахунок голосів показують, що партія "УДАР" проходить у Київраду з результатом 19,7%”, - зазначає Продан.

За словами Продан, і паралельний підрахунок, і мокрі протоколи збігаються, відповідно, штаб Кличка очікує саме таких результатів і в альтернативному підрахунку.

"Уже зараз ми можемо впевнено сказати, що кияни обрали продовження подальшого розвитку столиці на чолі з Віталієм Кличком і партією "УДАР", - резюмувала Оксана Продан.

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