Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)

Кандидат від партії УДАР Віталій Кличко лідирує на виборах мера Києва із показником 45,93%. На другому місці попередньо – кандидат від партії ОПЗЖ Олександр Попов з 9,62%.

Такі дані екзит-полів оголосили в ефірі програми Савіка Шустера на каналі "Україна 24".

Кандидатка від "Слуги народу" Ірина Верещук - на третьому місці з показником 8,53%. Четвертий – Олексій Кучеренко від "Батьківщині", п'ятий – кандидат від "Голосу" Сергій Притула.

Оновлення. Згідно з даними екзит-полу "Рейтинг", Віталій Кличко набирає 47,8%, Попов – 8,6%, Сергій Притула – 8,3%, Ірина Верещук – 8%.

Цього разу у мери Києва балотувалися 20 кандидатів, зокрема 17 чоловіків та три жінки. Тільки двоє є самовисуванцями, решта 18 балотувалися від партій.

Повний перелік кандидатів: Віталій Кличко (партія УДАР), Сергій Притула (партія "Голос"), Ірина Верещук ("Слуга народу"), Андрій Пальчевський ("Перемога Пальчевського"), Олександр Попов (ОПЗЖ), Олексій Кучеренко ("Батьківщина"), Олександр Омельченко ("Єдність"), Ігор Смешко ("Сила і честь", Борислав Береза ("Еко партія Берези"), Анатолій Іллєнко ("Свобода"), Юрій Левченко ("Народовладдя"), Віктор Петрук ("Хвиля"), Микола Томенко ("Рідний край"), Сергій Гусовський ("За майбутнє"), Єгор Фірсов ("Екологічна алтернатива"), Сергій Шахов ("Наш край"), Михайло Поживанов (РПЛ), Максим Гольдбар (самовисуванець), Олена Філонова ("Сила разом"), Діана Гранцева (самовисуванка).

Екзит-поли Шустера проведені в 12 містах у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримували дані від соціологів. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту). Статистична похибка 1,9%.

Нагадаємо, що партія Петра Порошенка "Європейська солідарність" свого кандидата не висувала та оголосила про підтримку Кличка. Втім сам столичний мер наголосив, що він та його політсила йдуть на вибори самостійно.

Нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко, який раніше заявляв про намір балотуватися в мери столиці, заявив, що вирішив не висувати свою кандидатуру

Про те, що "Європейська солідарність" підтримає чинного мера Віталія Кличка, який балотується від власної партії УДАР, у інтерв'ю LB.ua повідомив голова наглядової ради Інституту стратегічних досліджень та прогнозів Ігор Гринів.

За словами Гриніва, лідер "ЄС" Петро Порошенко не розглядав можливості висування в мери цього року. Балотування на виборах мера столиці з Порошенком обговорювалося ще в 2013-му.

У червні Петро Порошенко пропонував Кличку балотуватися від "Євросолідарності", проте мер відмовився, зазначивши, що піде на вибори від своєї політичної сили.