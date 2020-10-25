Поліція відкрила провадження за фактом порушення таємниці голосування у Броварах

Поліція відкрила провадження за фактом порушення таємниці голосування у місті Бровари Київської області.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"До Броварського відділу поліції надійшло повідомлення від виборця про те, що шляхом внесення до виборчого бюлетеню (на корінець та сам бюлетень) унікального номерного знаку, було здійснено умисне порушення таємниці голосування під час проведення місцевих виборів, що у подальшому може дозволити встановити зміст волевиявлення громадян, які взяли участь у виборах", - йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 159 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко вважає, що влада зробила все, щоб люди могли максимально чесно та прозоро визначитись на місцевих виборах-2020. Саме тому ситуація зараз у цілому контрольована.