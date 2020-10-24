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Арахамія повідомив, що виявив у своєму авто пристрій стеження

На місце прибули вибухотехніки.

Арахамія повідомив, що виявив у своєму авто пристрій стеження
Давид Арахамія
Фото: Анна Стешенко

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що виявив у своєму авто пристрій стеження. Про це він написав на сторінці у фейсбук у суботу, 24 жовтня.

“Сьогодні о 13:25 приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин, вийшов з машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток”, - написав Арахамія.

Депутат викликав поліцію, на місце приїхала бригада вибухотехніків.

За попередніми даними, це є пристрій стеження, зазначив Арахамія.

Нагадаємо, у серпні журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач заявив, що виявив у своєму помешканні ознаки прослуховуючого пристрою - отвір у стелі довжиною 60 см. Поліція "прослушки" у квартирі журналіста не виявила, але відкрила справу про порушення приватного життя.

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