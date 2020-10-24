Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що виявив у своєму авто пристрій стеження. Про це він написав на сторінці у фейсбук у суботу, 24 жовтня.

“Сьогодні о 13:25 приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин, вийшов з машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток”, - написав Арахамія.

Депутат викликав поліцію, на місце приїхала бригада вибухотехніків.

За попередніми даними, це є пристрій стеження, зазначив Арахамія.