Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що виявив у своєму авто пристрій стеження. Про це він написав на сторінці у фейсбук у суботу, 24 жовтня.
“Сьогодні о 13:25 приїхав на роботу, спрацював датчик тиску шин, вийшов з машини і оглянув колеса, під заднім правим колесом виявив невеликий згорток”, - написав Арахамія.
Депутат викликав поліцію, на місце приїхала бригада вибухотехніків.
За попередніми даними, це є пристрій стеження, зазначив Арахамія.
Нагадаємо, у серпні журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач заявив, що виявив у своєму помешканні ознаки прослуховуючого пристрою - отвір у стелі довжиною 60 см. Поліція "прослушки" у квартирі журналіста не виявила, але відкрила справу про порушення приватного життя.