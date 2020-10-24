Голова комісії з питань культури КМДА заявила про схему підкупу у Святошинському районі Києва

У Святошинському районі діє масштабна схема, яка має ознаки підготовки до фальсифікації виборів 25 жовтня. Інформацію про це на своїй сторінці у Facebook оприлюднила голова комісії з питань культури туризму та інформаційної політики в Київській міській раді Вікторія Муха.

“Члени Святошинської районної ТВК звернули увагу на те, що деякі люди пачками приносять на дільниці заяви виборців щодо неможливості голосування на виборчій дільниці та бажання проголосувати вдома. Занепокоєння викликало і те, що медичні довідки були видані усього кількома сімейними лікарями, а заяви написані одним почерком”, - зазначає Вікторія Муха.

За словами Вікторії Мухи також з’ясувалося, що заяви громадян про бажання голосувати вдома подавались не родичами, сусідами чи знайомими громадян, а приносились декількома особами, які представлялись представниками партії , представників якої поліція вже викрила на скупці голосів ... Є інформація, що і отримували їх у приймальнях представника цієї партії. Також увагу спостерігачів пригорнуло те, що заяви про голосування на дому були написані синхронно.

“Підтверджено, що заяви з проханням дозволити проголосувати не на виборчій дільниці написані майже одночасно – в останній тиждень перед виборами. А на медичних довідках, які засвідчують, що особа за станом здоров’я не здатна відвідати дільницю, відсутнє прізвище лікаря, що її видав, та не вказана дата видачі”, - каже Вікторія Муха.

При цьому вона зазначила, що завдяки небайдужості та свідомості святошинців вдалося встановити сімейних лікарів ЦПСД №2 Святошинського району (вул. Симиренка, 38) та кількох осіб, які займаються організацією масового голосування за межами виборчих дільниць. Встановлена інформація вже передана до Національної поліції України для вжиття невідкладних заходів реагування.

“Сподіваємося, що ця давно відома технологія фальсифікації виборів та скупки голосів буде зупинена, а винні – притягнені до відповідальності!”, - резюмує Вікторія Муха.