Справа нацгвардійця Віталія Марківа, який звинувачений судом італійського міста Павія в причетності до загибелі журналіста Андреа Роккеллі в захопленому російськими окупантами Слов'янську, - це гібридна війна.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, інформує пресслужба МВС.

Фото: mvs.gov.ua

"Справа проти гвардійця Марківа - це гібридний удар по Україні. Це все було інсинуйовано у 2015 році російськими пропагандистами та підхоплено у Франції та Італії, вилилось у звинувачення проти українського солдата та України. Ті слова, які лунали від сторони звинувачення, намагалися виправдати терористів: нібито це Україна почала бойові дії. Справа проти Марківа - це гібридна війна, але ми маємо перемагати і доводити свою правоту скрізь: на фронті, де рвуться міни, і тут, у залі суду", - зазначив Аваков під час безпекового форуму Kyiv security forum.

Міністр наголосив, що справа Віталія Марківа змінила ситуацію в італійських ЗМІ. Тепер італійські журналісти виходять із-під впливу російської пропаганди.

"Те, що ми доводимо свою позицію, - дуже значимо та важливо", - підкреслив він.

Очільник МВС зазначив, що нещодавно родичі російського журналіста Андрія Миронова, який загинув разом з Роккеллі, заявили, що їм не потрібна людина, яку намагаються "призначити" винною.

Фото: facebook/Oles Horodetskyy

"Щойно виступив захисник від імені України, а після перерви виступить захисник Віталія. На четвертому засіданні в апеляційному суді ми надали багато доказів, які доводять невинуватість Віталія Марківа. Дуже розраховуємо на справедливе рішення. Сьогоднішнє засідання проходить більш кваліфіковано. Скоріше за все, рішення суду буде вже на початку листопада, але ми сподіваємось, що воно 100% буде на користь нашого гвардійця. Ми, як Україна, не залишимо нашого бійця", - підкреслив Арсен Аваков.

Нагадаємо, сьогодні, 23 жовтня, в Італії проходить четверте засідання у справі українського гвардійця Віталія Марківа. Свою позицію та докази на розгляд суду представляє сторона захисту.