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Володимир Кличко пожертвував 100 тисяч гривень на закупку захисних масок у день виборів

Більшість кандидатів в мери Києва на ініціативу не відреагували.

Володимир Кличко пожертвував 100 тисяч гривень на закупку захисних масок у день виборів
Владимир Кличко
Фото: klitschko-brothers.com

Відомий спортсмен Володимир Кличко пожертвував 100 тисяч гривень на ініціативу волонтерів «Безпечний вибір», під час якої вони збирали кошти на засоби захисту киян у день голосування. Про це повідомляється на офіційній сторінці ініціативи.

Зазначається, що пропозиція долучитися до зброшу коштів надійшла усім кандидатам в мери Києва.

«Збір коштів на ініціативу «Безпечний вибір» завершено. Ми вдячні усім, хто нас підтримав. Особлива подяка Володимиру Кличку, який пожертвував на безпеку киян під час виборів 100 тис. гривень. Також дякуємо меру Києва Віталію Кличку, який підтримав «Безпечний вибір». На жаль, Верещук, Притула, Пальчевський, Кучеренко, Попов та інші кандидати на міського голову не відреагували на нашу ініціативу», – зазначається у повідомленні.

У «Безпечному виборі» відзначили, що у неділю на виборчих дільницях Києва волонтери ініціативи роздаватимуть маски усім, хто цього потребує.

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