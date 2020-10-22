Зеленський прибув з робочою поїздкою на Донбас

Президент ознайомиться зі станом реалізації програми "Велике будівництво" в регіоні.

Президент Володимир Зеленський розпочав робочу поїздку до Донецької області.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що Зеленський ознайомиться зі станом реалізації програми "Велике будівництво" в регіоні.

"Також президент візьме участь у церемонії відкриття спортивного об’єкта та обговорить з видатними українськими спортсменами перспективи розвитку спорту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 21 жовтня близько 100 народних депутатів із фракції "Слуга народу" виїхали на Донбас з робочою поїздкою, яка триватиме два дні.

Раніше в інтерв'ю чотирьом українським телеканалам Зеленський зазначив, що він впевнений у тому, що запровадження вільної економічної зони на Донбасі сприятиме залученню інвестицій у регіон і завершенню війни.