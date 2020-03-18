Объекты "Большой Стройки" теперь доступны на онлайн-карте, - Голик

Сотни школ, детских садов, спортивных сооружений, медицинских учреждений и тысячи километров дорог - все объекты Национальной программы «Большая Стройка» теперь доступны на онлайн-карте, которую в Facebook презентовал координатор «Большой Стройки» Юрий Голик.

«Национальная программа, инициированная Президентом Украины Владимиром Зеленским. Сотни школ, детских садиков, стадионов и спортивных комплексов. Тысячи километров идеальных дорог. То, что строится, ремонтируется и реконструируется в этом году. Наглядная карта новой инфраструктуры Украины», - пишет Голик.

Программа масштабного строительства, ремонта и реконструкции объектов социальной инфраструктуры и украинских дорог, которая получила название «Большая Стройка», была инициирована Президентом Владимиром Зеленским в прошлом году. Благодаря заблаговременно начавшейся подготовке к реализации программы она массово стартовала во всех регионах Украины 1 марта, а на многих объектах работы начались даже раньше срока.

Изначально в планы "Большой Стройки" входило строительство и ремонт 100 школ, 100 детсадов и 100 спортивных сооружений. Сегодня, как следует из карты, представленной Голиком, перечень объектов значительно расширился: 157 детских садов, 246 школ, 170 спортивных сооружений, 422 амбулатории и 212 многопрофильных больниц интенсивного лечения.

«Это только первый год этой Национальной Программы», - обещает Голик.

Помимо объектов социальной инфраструктуры, на карту нанесены также все участки дорог, на которых в 2020 будут проводиться строительные и ремонтные работы.

«Очень наглядно видны дороги, которые ремонтирует Уккравтодор - 4 000 километров. И дороги О и С, которые ремонтируют Областные Администрации - 2 500 км. По клику на карте на каждый объект всплывает окно с его описанием», - пишет координатор «Большой Стройки».

Напомним, у Программы «Большая Стройка» есть также Telegram-канал, в котором подписчики могут следить за ходом работ на всех объектах. На канале регулярно публикуются подробные фото- и видеоотчеты из разных регионов Украины.