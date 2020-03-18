В Киеве обнародовали новый генеральный план города

Коммунальная организация "Киевгенплан" завершила разработку проекта нового генерального плана Киева и 17 марта обнародовала его основные положения.

Как сообщается на сайте Киевгорадминистрации, общественные слушания по генплану должны были начаться 20 марта, но из-за коронавируса их отложат.

"У нас нет возможности проводить массовые мероприятия в этот период. Сразу после завершения ограничительных мер в столице мы, в соответствии с законодательством, проведем полноценные общественные слушания с привлечением широких слоев жителей столицы", - пообещал начальник "Киевгенплана" Сергей Броневицкий.

Генеральный план Киева состоит из 17 томов и брошюры с основными положениями.

Напомним, что презентация нового генплана состоялась еще в декабре 2019 года, но сам документ тогда не был обнародован.

Проект предполагает, что через 20 лет в Киеве население составит 3,8 млн, поэтому, учитывая большой спрос на жилье, предусмотрено строительство 28,6 млн кв. м нового жилья. В то же время, проект предполагает проведение реконструкции устаревшего жилья общей площадью около 15 млн кв. м. В течение 20-летнего этапа также планируется обеспечить город 45 тыс. мест в детских садах, 67 тыс. мест в школах.

В новом Генплане также намечено сокращение площади промышленных и коммунально-складских территорий до 5,5 тыс. га и размещение на освободившихся участках инновационных парков и жилищно-общественных комплексов, что позволит увеличить количество рабочих мест почти на 50% - до 2,5 млн. Площадь зеленых зон при этом планируется увеличить на 2,27 га.