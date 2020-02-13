Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад

Киев хочет присоединить к себе 3 тыс га земель области - два острова на Днепре и леса-луга на юг от Осокорков. Решение об изменении границ города города спешно принималось в декабре, а уже месяц спустя земельный департамент КГГА заявил, что вопрос практически улажен. Но сами местные советы, которые должны отдать землю, так не считают.

Фото: Facebook/Кличко - мер

Решение Киевсовета о новых границах города могло бы показаться обычной технической корректировкой карты - где-то гектар с дорогой добавляется городу, где-то три гектара с лесом - области. Если бы не три крупных участка довольно лакомых земель, которых забирает себе столица: 1,1 тыс га от Гнедынского сельсовета Бориспольского района (на юго-запад от осокорковских дач), 565 га от Погребского сельсовета Броварского района (север Труханового острова) и 1 тыс га от Вышгородского горсовета (полностью остров Великий).

Эти территории можно отнести в категорию земель рекреационного профиля: днепровские острова заняты дачами или не освоены и находятся в непосредственной близости к ползущей в сторону Вышгорода застройки. Участок от Гнедына - луга-озера и леса, уже сейчас там строятся отдельные элитные коттеджные поселки.

Решение об установлении новых границ Киева особо не афишировалось: проект внёс на сессию в декабре лично мэр Виталий Кличко, причем как неотложный. И, как стало известно LB.ua, для многих местных советов, которым предложили отдать земли, это стало неожиданностью.

Фото: domik.ua Озеро, с Гнедин

В киевской облгосадминистрации объяснили, что прежде всего вопрос находится в компетенции местных громад, чьи интересы затрагиваются. В случае положительного ответа сессий местных советов вопрос выносится на заседание облсовета, а потом новые границы Киева и области должна утвердить Верховная Рада.

На местах пока далеко нет единодушного одобрения. Например, Погребы, которым предлагают отдать земли острова, категорически против.

"Это исторически наши земли! Профильная комиссия сельсовета рассматривала этот вопрос и мы приняли отрицательное решение, ничего отдавать не собирались и не собираемся", - уверенно сказал LB.ua сельский голова Погребов Виталий Крупенко.

Фото: facebook/ВІСНИК ПРИДЕСЕННЯ Віталій Крупенко

В Вышгороде со своей позицией ещё не определились. "Скоро будет заседание земельной комиссии горсовета, по ее решению вынесем вопрос на сессию, все это - не раньше марта", - сообщила секретарь Вышгородского горсовета Татьяна Бражникова.

А в сельсовете Гнедына рассказали, что Киев даже не выслал им официальные документы по этому вопросу.

"Раньше мы готовы были обсуждать с городом передачу земель. Возможно, на условиях, выгодных нашей громаде - какие-то инфраструктурные проекты - мы бы пошли навстречу Киеву, - рассказал глава Гнедынского сельсовета Александр Лазаренко. - Но вдруг, в январе, оказалось, что в департаменте КГГА уже считают, что это земли не нашего сельсовета, и не собираются согласовывать вопрос с нами. Очень странная ситуация".

Впрочем, все это не мешает земельному департаменту КГГА считать вопрос практически решенным.

"С 10.01.2020 проект землеустройства считается согласованным теми местными советами, которые не рассмотрели его на пленарных заседаниях в установленный законом срок (ст.186 Земельного кодекса Украины)", - говорится в официальном сообщении земельного департамента на сайте КМДА.

В департаменте также подчеркнули, что разослали советам проект изменения границ 20 декабря. То есть предполагается, что пленарные заседания должны состояться в период новогодних праздников - законодательство даёт местным советам на вынесение решения 10 рабочих дней.

Фото: kmr.gov.ua Фото: kmr.gov.ua Фото: kmr.gov.ua

С чем связана такая спешка, сказать трудно. Но известно, что проект нового генплана Киева, который представил в декабре мэр Виталий Кличко, включает в себя уже увеличенную площадь столицы. А принятие генплана на сессии должно состояться не позже лета 2020 года, обязательно в эту каденцию Кличко.

Что изменит переход в границы Киева для местных жителей, имеющих участки на этих землях? Прежде всего, они смогут обзавестись пресловутой киевской пропиской. Все администрирование, контакты с госорганами и доступ к социальной инфраструктуре - школы, садики, больницы - тоже будут в соответствующем районе столицы.

Но и все решения о назначении земель, стройках на этих территориях тоже будет принимать уже не "своя" местная громада, а Киевсовет, масштаб интересов которого совсем другой.

За время независимости Украины это будет первым изменением границ столицы. Последний раз Киев расширялся 30 лет назад, в 1989 году. Тогда мнения местных громад, чьи интересы затрагиваются, особо не спрашивали, и решения проходили автоматически. Теперь же в Украине не только демократия, но и децентрализация, и совет района или села имеет такие же права, как и Киевсовет.

Эксперт по градостроению и земельным отношениям Георгий Могильный предполагает, что расширение админграниц Киева может быть связано с планируемым ростом застройки Киева.

"Если в генплан закладывается определенное количество новых квадратных метров, то они должны должны быть обеспечены нормативным количеством зелёных насаждений и зон рекреации. А поскольку расширить эти показатели в том Киеве, какой он сейчас есть, невозможно, то можно попробовать просто прирасти природным фондом за счёт области", - отметил Могильный.

Фото: Наші Гроші Георгий Могильный

Например, Киев уже начал осваивать земли на севере Оболонского района - улица Богатырская и дальше. И если город достроится вплотную до Вышгорода, то новым массивам высоток понадобятся зоны отдыха - почему бы не сделать их на островах? А луга и озера Осокорков, которые совсем недавно хотели застроить домами скандального ЖК "Патриотка на озёрах" и которые переходят в земли Бориспольского района, все ещё остаются лакомым куском как для городской, так и коттеджной застройки.