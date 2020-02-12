На переговорах в Минске "практически согласовали" новый участок разведения войск возле Гнутово

Также был передан уточненный список для обмена.

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске обсудили участки разведения войск на Донбассе и фактически договорились сделать одним из них район н.п. Гнутово. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.

"Практически согласован один из участков разведения в районе н.п. Гнутово, который раньше был предложен украинской стороной, продолжается работа над согласованием других. Акцентируется внимание на необходимости обеспечения полного режима прекращения огня, который сейчас нарушается со стороны незаконных вооруженных формирований", – пояснила она.

Гуманитарная подгруппа передала уточненный список людей, которых хотят обменять. Также обсуждали методику поиска пропавших без вести.

Подгруппа по социально-экономическим вопросам обсудила вопрос водоснабжения Донбасса, который является критическим. Политическая подгруппа акцентировала внимание на выполнении резолюции ПАСЕ от 30 января 2020 года, в которой оговорены требования к России. Это, в частности, выполнение нею Минских договоренностей и прекращение военного вторжения.

Напомним, в апреле должна пройти очередная встреча в "нормандском формате", одним из условий проведения которой является разведение войск на трех новых участках. 10 февраля Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что не видит подготовки к возможному проведению новой встречи "нормандской четверки".

Спустя день схожее заявление сделал и представитель МИД РФ, заявив, что встреча стоит под вопросом, поскольку до сих пор не выполнены условия о разведении войск и еще одном обмене удерживаемыми лицами.