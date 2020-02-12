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За сутки боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Украинские военнослужащие не пострадали.

За сутки боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие в ходе обстрелов не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке.

Один обстрел из автоматических станковых гранатометов был зафиксирован возле Песков, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности группировки "Север" боевики совершили четыре обстрела: трижды в районе Орехово - из миномета калибра 120 мм противник выпустил 9 мин, а также вел огонь из гранатометов различных систем; недалеко от населенного пункта Крымское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, ранее штаб ООС сообщил, что накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске боевики целенаправленно осуществляют огневые провокации на линии соприкосновения.

Следующее заседание ТКГ состоится сегодня, 12 февраля. В конце января Парламентская Ассамблея Совета Европы признала Россию стороной "минских договоренностей".

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