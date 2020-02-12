Штаб ООС заявил о провокациях боевиков накануне заседания в Минске

Накануне встречи Трехсторонней контактной группы в Минске вооруженные формирования Российской Федерации целенаправленно осуществляют огневые провокации на линии соприкосновения.

Об этом заявили в штабе Операции Объединенных сил.

Пресс-центр штаба информирует, что 11 февраля боевики обстреляли позиции украинских военных в районе Орехово, применив запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, выпустив 9 мин.

"Данные провокационные действия вооруженных формирований Российской Федерации имеют целью обострить ситуацию в районе проведения ООС, заставить подразделения Объединенных сил вести огонь в ответ и в дальнейшем обвинить наших защитников в нарушении режима прекращения огня и срыве Минских договоренностей", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, по данным разведки, вооруженные формирования Российской Федерации планируют очередную огневую провокацию с использованием тяжелой артиллерии, совершив несколько обстрелов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины.

"Командование операции Объединенных сил подчеркивает, что украинская сторона строго придерживается взятых на себя обязательств в отношении полного и всеобъемлющего прекращения огня. Вместе с тем, силы и средства украинских подразделений находятся в постоянной готовности к адекватному реагированию на любые возможные вызовы и угрозы со стороны оккупантов", - говорится в сообщении.

В вечерней сводке штаба ООС сообщалось, что с начала суток 11 февраля боевики три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военные не пострадали.