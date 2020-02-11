Зеленский решил мотивировать молодежь с оккупированных территорий сохранить украинское гражданство

Президент Владимир Зеленский поручил разработать программу для противодействия массовой паспортизации России на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Глава государства провел совещание по обеспечению молодежи, проживающей на временно оккупированных территориях Украины, возможностями получения паспорта гражданина Украины и содействия абитуриентам в поступлении в украинские высшие учебные заведения, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы должны наладить контакт с гражданскими людьми, которые находятся на оккупированных территориях и по тем или иным причинам не могут жить на подконтрольной Украины территории", - сказал Зеленский.

Во время совещания он акцентировал внимание на том, что в то время, пока на востоке Украины продолжается война, Россия массово выдает свои паспорта людям, которые проживают на временно оккупированных территориях Украины. По убеждению главы украинского государства, такая ситуация недопустима, и Украина должна бороться за своих граждан.

Среди предложенных шагов - упрощение процедуры получения украинского свидетельства о рождении ребенка и паспорта жителями оккупированных территорий, размещение на КПВВ вдоль линии разграничения и на админгранице с Крымом центров предоставления административных услуг.

Также рассматривается возможность обеспечения дистанционного изучения украинского языка и истории Украины - дисциплин, которые сейчас не изучаются на временно оккупированных территориях. Кроме того, планируется расширение количества высших учебных заведений, в которые могли бы вступать дети указанной категории, и увеличение квот на бюджетные места в них, организация работы горячей линии для поступающих и тому подобное.

По мнению Зеленского эти меры должны мотивировать молодежь к получению украинского образования и оказывать содействие в обустройстве и дальнейшей жизни на территории, контролируемой Украиной.