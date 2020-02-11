Следователи Территориального управления Государственного бюро расследований провели обыски на таможенных постах Подольской и Полесской таможни Гостаможслужбы по факту злоупотребления властью и служебным положением.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, при содействии работников таможни в течение 2017-2019 годов на таможенную территорию Украины из ЕС ввезено более 50 транспортных средств и запасных частей к ним с заниженным таможенным платежом. Сумма нанесенного государству ущерба - свыше 1 млн гривен.

Фото: dbr.gov.ua

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Ровенской области. Оперативное сопровождение - отдел разоблачения уголовных правонарушений в таможенной сфере оперативного управления ГУ ГФС в Винницкой области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с штрафом от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов.

Напомним, в ноябре СМИ сообщали, что СБУ провела обыски в трех областях из-за нарушений при ввозе автомобилей из США.