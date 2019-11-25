СБУ провела обыски в трех областях из-за нарушений при ввозе автомобилей из США, - СМИ

Силами главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с представителями прокуратуры было проведено более 30 обысков в Ровенской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Эти обыски и изъятия проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по факту противоправных действий сотрудников ГФС и Государственной таможенной службы Украины, сообщает ZN.ua со ссылкой на источник в СБУ.

По мнению следствия, высокопоставленные представители этих служб способствовали оформлению прохождения через таможню автомобилей производства США по заниженным тарифам растаможивания. Дело открыто по признакам ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением.

Группы, проводящие обыски, изъяли технику, носители и документы, которые, по мнению следствия, подтверждают организованный массовый импорт и реализацию американских автомобилей частными лицами.

Источник утверждает: на данный момент установлено, что на более 600 автомобилей, пересекших украинскую границу, не зарегистрированы налоговые накладные. Пока речь идет о потерянных для бюджета не менее чем 50 млн грн. В связи с чем открыто дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Речь идет о поставке в Украину частными лицами и продаже частными лицами автомобилей американского производства по заниженным ценам растаможивания.

По данным издания, у следствия возник ряд вопросов к главе Государственной таможенной службы Максиму Нефьодову, его родственникам и господину Василию Костюку (адвокат, который, по данным СМИ, является теневым владельцем ряда конвертационных центров, действующих по всей Западной и Центральной Украине), в частности по вопросам неуплаты ПДВ от реализованных автомобилей.