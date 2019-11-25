На Донбассе с начала дня противник 5 раз нарушил режим прекращения огня

С начала суток 25 ноября вооруженные формирования РФ на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Операции Объединенных сил из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

Огонь велся из минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого оружия, сообщили на странице штаба ООС в Facebook.

"4 обстрела позиций украинских защитников российские оккупационные войска совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды неподалеку Луганского (из минометов калибра 82 миллиметра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов); возле Крымского (из минометов калибра 82 миллиметра, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов); возле Новолуганского (из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия).

Пятый обстрел произошел в зоне ответственности "Восток", а именно - возле Марьинки, из-за чего пострадало гражданское лицо.

Напомним, что в результате этого обстрела была ранена женщина, которая гуляла со своим трехлетним ребенком. Пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева. Военные ООС оказали женщине первую медицинскую помощь, после чего ее госпитализировали в Курахово.