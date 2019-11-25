Большинство украинцев поддерживают мирные усилия Зеленского, - опрос

Большинство украинцев поддерживают усилия президента Владимира Зеленского, направленные на прекращение боевых действий на Донбассе.

Об этом свидетельствует социологический опрос фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии, проводившийся 4-19 ноября. В ходе исследования, которое финансировалось представительством Европейского Союза в Украине, опросили 2041 респондента. Погрешность - не больше 2,3%.

По мнению 74% опрошенных, прекращение огня на Донбассе должно быть первоочередной задачей нового президента.

В связи с этим первые действия Зеленского получили преимущественно положительную оценку: 75% одобряют намерение Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным, 59% - решение об отводе войск от линии разграничения.

Напомним, что последняя встреча лидеров "нормандской четверки", которая создана для мирного урегулирования на Донбассе, состоялась осенью 2016 года в Берлине.

Новый президент Украины Владимир Зеленский после вступления в должность решил, что должен встретиться с Владимиром Путиным ради ускорения этого процесса. Зеленский и лидеры Франции и Германии готовы были провести саммит "нормандской четверки" 17 сентября в Париже, но Россия по "техническим причинам" не смогла принять участие в этой встрече.

После долгих переговоров стороны договорились о встрече 9 декабря.

По словам Зеленского, он будет поднимать на саммите вопрос конкретных сроков деоккупации Донбасса и обмена пленными. Одним из вопросов на повестке дня саммите станет проведение местных выборов на оккупированной территории.