В последний раз он был выдворен из Украины в октябре.

Украинские правоохранители в очередной раз задержали криминального авторитета по прозвищу "Тенго Питерский".

Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции.

"К правоохранителям поступила информация о том, что на территории Украины незаконно находится "вор в законе" и в ближайшее время собирается ехать в столицу. Установив его вероятный маршрут, правоохранители провели операцию для его задержания", - говорится в сообщении.

Ночью 22 ноября на трассе "Киев-Чоп", неподалеку г. Корец, сотрудники управления стратегических расследований в Ровенской области Национальной полиции Украины совместно с областным управлением патрульной полиции и ГВ БКОЗ СБУ в Киеве и Киевской области задержали "вора в законе", в криминальном мире известного как "Тенго Питерский" и "Тенго Гальский".

"Предоставить документы 37-летний гражданин Грузии не смог, имел при себе только поддельное водительское удостоверение. Автомобиль, на котором передвигался Тенгиз Чарай, также имел явные признаки поддельных номерных агрегатов. Свое пребывание в Украине и поездку в Киев охарактеризовал как дружественный визит к старым друзьям", - сообщают в полиции.

Фото: npu.gov.ua

37-летний Тенгиз Чарай был коронован в 2014 году в г. Санкт-Петербург. За его плечами несколько судимостей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе за покушение на убийство. На протяжении последних трех лет "Тенго Питерский" несколько раз незаконно пересекал границу Украины, за что его задерживали правоохранители с последующим выдворением в Турцию. Последний раз это было в октябре 2019 года.

Несмотря на запрет въезда, он в очередной раз незаконно попал в Украину. По данным оперативников, Тенгиз Чарай намеревался наладить контроль и перераспределение денежных потоков, полученных от совершения имущественных преступлений.

В настоящее время сотрудники управления Государственной миграционной службы Украины в Ровенской области составили административный протокол по факту нарушения правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины. В ближайшее время будет выдворен за пределы Украины.

Ранее сообщалось, что впервые "Тенго Гальского" выслали из Украины в 2016 году. В 2017-2018 годах его снова задерживали. В апреле 2018 года его задерживали в Киеве, после чего его выдворили за пределы Украины с запретом въезда. В феврале 2019 года "Тенго Гальского" снова задержали в столице. Ему намерены запретить въезд в Украину до 2037 года.