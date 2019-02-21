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"Вору в законе" "Тенго Гальскому" намерены запретить въезд в Украину до 2037 года

В апреле 2018 преступника выдворяли за пределы Украины с запретом въезда.

Украинские правоохранители задержали в Киеве "вора в законе" по прозвищу "Тенго Гальский", которому запрещен въезд в страну, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Известный в криминальной среде гражданин Грузии был неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе - за покушение на убийство. Злоумышленник, несмотря на запрет въезда, прибыл в столицу для перераспределения сфер влияния и контроля преступной деятельности криминальных авторитетов", - говорится в сообщении.

Тенго Гальский
Тенго Гальский

Установлено, что 36-летний злоумышленник в 2013 году был коронован в Санкт-Петербурге криминальными "авторитетами" и получил статус "вора в законе". В последнее время он постоянно проживал на территории Турции и Греции. В апреле 2018 года задерживался правоохранителями в Киеве, после чего его выдворили за пределы Украины с запретом въезда.

"Недавно "Тенго Гальский" прибыл в столицу и, по оперативной информации, намеревался управлять криминальным миром: организовывать преступные "сходки", распределить сферы влияния и привлечь к преступной деятельности молодежь для сохранения "преступных традиций", - рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По информации отдела коммуникации, решается вопрос о принудительном возвращении "вора в законе" в Грузию, с запретом въезда на территорию Украины общим сроком на 18 лет (до 2037 года).

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