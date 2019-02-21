На полигоне в Киевской области при взрыве травмированы двое солдат срочной службы

Двое военнослужащих ранены из-за подрыва неустановленного предмета на полигоне в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил.

"Сегодня, 21 февраля, на полигоне в Киевской области в результате подрыва неизвестного взрывного предмета получили травмы два военнослужащих срочной службы. Пострадавшие доставлены в лечебное учреждение Министерства обороны Украины и им оказана квалифицированная медицинская помощь. Сейчас их жизни угроз нет", - сказано в сообщении.

Предварительные причины трагедии - личное нарушения мер безопасности.

По данному факту назначено служебное расследование.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что военные предотвратили попытку поджога на одном из военных арсеналов.