Евросовет согласовал новые требования к биометрическим картам граждан ЕС
Евросовет согласовал новые требования к биометрическим картам граждан ЕС
47-летний полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию
47-летний полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию
Рятівники Майдану
Рятівники Майдану
​Путин заявил о готовности нацелить ракеты на США
​Путин заявил о готовности нацелить ракеты на США
В НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на США
В НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на США
Луценко привел доказательтва, что Евромайдан штурмовали по приказу Януковича
Луценко привел доказательтва, что Евромайдан штурмовали по приказу Януковича
​Российская телеведущая написала, что Путин взял курс на идеологию нацистов, но потом удалила свой пост
​Российская телеведущая написала, что Путин взял курс на идеологию нацистов, но потом удалила свой пост
Россия готовится к военному удару по Украине, - Порошенко
Россия готовится к военному удару по Украине, - Порошенко
"Крым - это Россия. Этот вопрос закрыт навсегда", - постпред РФ при ООН
"Крым - это Россия. Этот вопрос закрыт навсегда", - постпред РФ при ООН
ГлавнаяОбществоЖизнь

В Украине запустили детский YouTube с родительским контролем

В Украине запустили детский YouTube с родительским контролем

Google запустил в Украине детскую версию YouТube с родительским контролем.

Как говорится в блоге Google Украина, сервис ориентирован на детей 3-12 лет, поэтому в приложение встроено большое количество функций, которые помогут родителя контролировать, что и сколько смотрят их дети. Например, с помощью встроенного таймера родители могут контролировать время просмотра своих детей. При необходимости родители могут отключить функцию поиска роликов для своего ребенка. В таком случае ему будут доступны только видео из автоматически созданной подборки.

Приложение YouТube Kids запустили в США четыре года назад, в нем собраны развлекательные и познавательные ролики для всей семьи. "Здесь вы сможете найти любимые мультфильмы ваших детей, учебные видео, дать детям послушать детские стихи и песенки, а также найти понятные малышам ответы на вопросы о науке, языке, математике или природе", — отметили в компании.

В Google подчеркнули, что приложение YouTube Kids является бесплатным за счет поддержки рекламы. Все объявления в нем четко обозначены как реклама и предварительно проверяются вручную на соответствие правилам размещения рекламы. "Это означает, что на YouTube Kids, например, не разрешена реклама продуктов питания или напитков, видеоигр или рекламные ролики, предназначенные для детей старше 12 лет, или кликабельная реклама", - подчеркнули в Google Украина.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также