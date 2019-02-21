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На трассе под Мариуполем автомобиль сбил насмерть коня

Водитель получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

На трассе под Мариуполем автомобиль сбил насмерть коня
Фото: facebook.com/MariupolPolice

Вечером 20 февраля на автомобильной дороге М-14 в районе села Агробаза (пригород Мариуполя) произошло необычное ДТП. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области, около 10 часов вечера автомобиль Skoda Octavia наехал на коня, который вышел на проезжую часть.

Животное погибло на месте.

Водитель получил многочисленные травмы и был госпитализирован.

Местное издание MRPL.CITY пишет, что конь неожиданно вышел на дорогу с бетонки, которая ведет к старому мариупольскому аэропорту. Водитель, ехавший из Мариуполя в сторону поселка Широкая Балка, не заметил животное в темноте.

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