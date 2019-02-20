Субсидии в Киеве получают 162 тыс. человек

Жилищные субсидии в Киеве получают 162 тыс. или 18% домохозяйств.

Об этом на пресс-конференции рассказал замдиректора департамента КГГА Максим Бученко.

"По состоянию на сейчас в городе Киеве в этот отопительный период получают субсидию 162 тыс. домохозяйств. Это 18% от общего количества домохозяйств по Киеву",- сказал он.

По его словам, среди всех получателей субсидий в Киеве около 70% составляют пенсионеры.

Бученко также отметил, что средний размер жилищной субсидии в Киеве составляет 1,1 тыс. гривен, а по Украине - 1,5 тыс. гривен.

"По областям размер жилищных субсидий больше в связи с тем, что в Киеве в основном централизованное отопление, в областях - газовое", - добавил он.

Напомним, выплата субсидий наличными начнется 4 марта.

С 1 января в Украине запустили безналичный механизм монетизации субсидий. Вскоре после этого было принято "политическое решение", чтобы тех людей, которым субсидия назначена с октября, перевести на денежные расчеты уже в наличной форме. 6 февраля Кабинет министров одобрил старт выплаты субсидий наличными деньгами с марта 2019 года..