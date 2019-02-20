В Полтаве следователи ГБР задержали патрульных при получении 4 тыс. гривен взятки

За эту сумму они обещали закрыть дело о вождении в нетрезвом виде.

В Полтаве следователиГосударственного бюро расследований разоблачили во взяточничестве инспекторов патрульной полиции, которые вымогали у местного жителя 4 тыс. гривен за непривлечение к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"Работников полиции задержали во время передачи второй части средств в сумме 4 тыс. гривен. За эту сумму они обещали не привлекать к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. За эти средства они обещали не составлять в отношении мужчины административный протокол", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о сообщение полицейским о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса). В случае доказательства вины полицейским грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура.

Напомним, в ноябре прошлого года в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения грозит до 51 тыс. гривен штрафа.