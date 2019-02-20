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В Николаеве проходят массовые обыски из-за школьного питания

Дело связано с возможной растратой 7 млн гривен при закупке продуктов питания для столовых.

В Николаеве проходят массовые обыски из-за школьного питания
Фото: Надано Володимиром Карплюком

Правоохранители в Николаеве сегодня проводят более 120 обысков в учебных заведениях, на комбинате общественного питания, а также у фирм-поставщиков продуктов питания. Об этом сообщает региональное управление полиции.

Полиция расследует уголовное производство по факту присвоения и растраты имущества должностными лицами Николаевского горсовета, проводятся обыски в николаевских учебных заведениях и коммунальных и частных предприятиях.

"У следствия есть основания предполагать, что служебные лица нескольких предприятий, действуя по предварительному сговору со служебными лицами Коммунального производственного предприятия с целью завладения средствами из местного бюджета на общую сумму не менее 7 млн гривен поставляют на адреса учебных заведений города продукцию несоответствующего качества", - сказано в сообщении.

Стоимость поставленной продукции значительно ниже заявленной в актах выполненных работ по условиям договоров, заключенных с Управлением образования Николаевского городского совета.

Повлияли ли следственные действия на учебный процесс, не сообщается.

Напомним, 18 февраля полиция проводила обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета. В департаменте подчеркивали, что обыски проводят с целью получения договорной и бухгалтерской документации.

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