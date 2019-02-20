Минирование суда и станции метро в Харькове оказалось ложным

Станция "Армейская" была закрыта для пассажиров около двух часов.

Информация о заминировании станции метро "Армейская" и здания Харьковского апелляционного суда на площади Героев Небесной Сотни оказалась ложной.

О взрывчатке в здании суда сообщение поступило в полицию около 16:00 19 февраля. О заминировании станции метро полиции сообщили в 18:05.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харковской области.

Из-за сообщения о минировании эксперты осмотрели 22 тысячи кв. метров помещений суда и прилегающей территории, эвакуировали 461 гражданина. Со станции метро были эвакуированы 50 человек. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

По информации пресс-службы метрополитена, станция "Армейская" была закрыта на вход и на выход для пассажиров около двух часов.

Правоохранители принимают меры, чтобы установить, кто сделал ложное сообщение о минировании.

Ранее 19 февраля в Киеве из-за сообщения о минированииотложили заседание Высшего совета правосудия.

18 февраля в столице "минировали" 6 станций метро. В результате проверки взрывоопасные предметы не обнаружили.