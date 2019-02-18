Киевский метрополитен возобновил работу после сообщений о минировании

Сегодня перекрывали поочередно все станции пересадок для проверки на взрывчатку.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию метрополитена "Майдан Незалежности" и переход на "Крещатик" из-за сообщения о минировании.

Об этом сообщила пресс-служба метрополитена на своей странице в Фейсбуке.

"Внимание! Станции "Майдан Незалежности" и "Крещатик" + пересадка закрыты для пассажиров. Анонимное сообщение о минировании. Правоохранительные органы проводят проверку", - сказано в сообщении.

В 12:35 метрополитен сообщил о завершении проверки и открыл станции "Крещатик" и "Майдан Независимости", однако уже через несколько минут закрыл на проверку станции "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

На "Майдане" и "Крещатике" взрывоопасные предметы не обнаружены.

Обновление 13:35. Метрополитен получил еще одно сообщение о минировании - на этот раз станций "Золотые ворота" и "Театральная". Станции и переход между ними были закрыты для пассажиров.

По состоянию на 13:40 проверка станций завершилась, метрополитен работает в обычном режиме. По данным метро, взрывоопасные предметы не обнаружили.

Напомним, на прошлой неделе неизвестный сообщил о взрывчатке на Запорожской АЭС. Информация не подтвердилась, ложный звонок расследуют как теракт.