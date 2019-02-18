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Силы ООС взяли в плен боевика

Диверсионная группа оккупантов действовала у Светлодарска.

Силы ООС взяли в плен боевика
Фото: Олена Максименко

На Донбассе вечером в воскресенье, 17 февраля, силы операции объединенных сил остановили подготовку атаки со стороны диверсионной группы. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

Действие ДРГ боевиков зафиксировано на Светлодарском направлении. Украинские военные отбили нападение, один из боевиков взят в плен. Его допрашивают.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне ООС зафиксировано 10 обстрелов со стороны боевиков, в семи случаях оккупанты применяли запрещенное тяжелое вооружение.

16 февраля 128-я бригада подтвердили, что ее боец Игорь Мирончук попал в плен боевиков.

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