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Волкер: Россия не заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе

РФ не соглашается на встречу Волкера и Суркова.

Волкер: Россия не заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе
Курт Волкер
Фото: twitter

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не желает предпринимать действий по урегулированию конфликта на Донбассе во время президентской кампании в Украине. Об этом он рассказал агентству "Интерфакс-Украина" на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы всегда за то, чтобы встретиться и поговорить. Россия не проявляет никакого интереса или прогресса по данному вопросу. По факту они сказали, что не хотят ничего делать во время президентских выборов", - отметил Волкер.

Волкер сказал, что Минские соглашения чрезвычайно важны, и им бы хотелось, чтобы они были реализованы. Однако, он также признал, что они не работают должным образом.

"Они никогда не работали хорошо, поскольку Россия отказывалась их имплементировать. Никогда не было прекращения огня, отвода тяжелого вооружения или сотрудничества по этому вопросу", - пояснил Волкер.

Волкер также отметил, что Россия не проявляет интереса ко встрече на уровне спецпредставителя Госдепа США и помощника президента РФ Владислава Суркова.

Ранее Волкер заявил, что репутация Украины будет зависеть от того, как пройдут выборы.

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