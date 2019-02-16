В 128-й бригаде подтвердили, что их боец попал в плен боевиков

В 128-й бригаде подтвердили, что на фото и видео, распространенных сепаратисткими СМИ, - попавший в плен к боевикам боец Игорь Мирончук.

Об этом сообщили на странице бригады в Фейсбук.

"На днях мы сообщали об обстоятельствах исчезновения военнослужащего нашей бригады и предполагали, что он мог попасть в плен. Мы не называли его имени по соображениям безопасности для его жизни и здоровья. После ряда сообщений ресурсов террористической ДНР мы имеем основания подтвердить, что на фото и видео, распространенных так называемыми «СМИ» противника, наш собрат Игорь Мирончук", - говорится в сообщении.

В бригаде отметили, что на видео, записанном и смонтированном с целью пропаганды, заметно подавленное состояние бойца, фразы, не свойственные ему при обычных обстоятельствах, что объясняется моральным давлением, которому он подвергается в плену.

"Он произносит заученные фразы, написанные пропагандистами российских оккупационных войск, повторяя те же фейки, ранее вложенные в уста других военнопленных. На некоторых фрагментах смонтированной записи четко видно, как его глаза бегают по строчкам написанного текста. Мы ни в коем случае не осуждаем Игоря за сказанное на камеру. Ведь сказанное им для всех нас является очередным доказательством того, что противник в информационной войне может противопоставить нам только грубую манипуляцию и фейки", - отмечается в сообщении.

Напомним, 10 февраля в 128-й бригаде заявили, что их боец мог попасть в плен боевиков. Вероятно, из-за полученной контузии он потерял ориентацию и при самостоятельной эвакуации покинул наблюдательный пост в противоположном от позиций Вооруженных Сил Украины направлении.