Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов Фото: Олександр Рудоманов

В Киеве начался "Марш правых традиций" в честь 125-летия Всеукраинской общественной организации "Сокол".

Как сообщает корреспондент LB.ua с места события, около полутора тысячи участников марша с зажжеными факелами сформировали колонну на Майдане Незалежности и двинулись к площади Победы.

Они скандируют: "Наша земля - наши герои", "Мирослав Мысла - присутствует", "Украина превыше всего", "Где сила - там свобода".

Многие из них держат в руках портреты погибших во время Революции Достоинства и войны на Донбассе героев.

Среди участников марша - лидер радикальной организации "С14" Евгений Карась и глава партии "Свобода" Олег Тягнибок, народный депутат Андрей Ильенко, глава Госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко.

Участники марша сделали остановку у мемориальных таблиц гетману Пилипу Орлику, идеологу украинского национализма Дмитрию Донцову и полковнику армии Украинской Народной Республики, основателю Организации украинских националистов Евгению Коновальцу, почтив их память.

"Сокол" - молодежное военно-спортивное общество, созданное в 1894 году, которое своей деятельностью способствовало борьбе национально-революционных сил за независимость и соборность Украины. В 1939 году "Сокол" был запрещен большевиками как националистическая организация. В 2006 году был восстановлен правой молодежью Львова, лояльной к ВО "Свобода". После возрождения ячейки "Сокола" были созданы по всей Украине.

Организация принимала активное участие в Революции Достоинства. Сегодня многие активисты "Сокола" участвуют в войне на Донбассе в рядах Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и добровольческих батальонах при МВД, а также помогают фронту материально.