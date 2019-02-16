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У Песков при разминировании схрона с боеприпасами погиб сапер

Трое сотрудников полиции получили осколочные ранения.

У Песков при разминировании схрона с боеприпасами погиб сапер
Фото: Hromadske.TV

Вечером 16 февраля возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области при разминировании схрона с боеприпасами погиб сотрудник ГосЧС. Трое сотрудников полиции получили осколочные ранения.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

"Полчаса назад группа полицейских совместно с сотрудниками ГосЧС выехали на вызов по обнаруженному возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области схрону с боеприпасами. При разминировании и изъятии опасной находки прогремел взрыв, в результате которого спасатель-сапер погиб на месте. А трое сотрудников полиции получили осколочные ранения", - написал он в фейсбуке.

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Фото: facebook.com/sergii.knyazev

Пострадавшим оказана первая медицинская помощь. На место ЧП направлены самолет санавиации для эвакуации раненых, добавил он.

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