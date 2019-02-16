Водитель, который скрылся с места смертельного ДТП в Киеве, пришел в полицию

До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

Полиция задержала водителя BMW X5, который ночью 16 февраля скрылся с места смертельного ДТП на Столичном шоссе в Киеве. Об этом говорится на сайте Нацполиции столицы.

"Водителя БМВ, 1998 года рождения, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он вместе с адвокатами пришел в полицию. С ним будут проводить следственные действия. Кроме того, его отвезут к врачу-наркологу с целью отнятия биологических образцов для установления степени алкогольного или наркотического опьянения", - сообщили правоохранители.

До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания, отметили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 16 февраля на Столичном шоссе Киева столкнулись Daewoo Lanos и BMW X5. Оба автомобиля двигались со стороны Конча-Заспы. По неизвестным причинам внедорожник BMW протаранил отбойник с правой стороны дороги, в результате чего заднее колесо оторвалось. Без колеса машина проехала около ста метров и врезалась в попутный Daewoo.

В результате Daewoo Lanos загорелся, в его салоне полиция обнаружила тело женщины. Водителю удалось выбраться из салона.