Троих задержанных по "делу Хизб ут-Тахрир" в Крыму арестовали до 13 апреля

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя арестовал троих задержанных 14 февраля по "делу Хизб ут-Тахрир". Об этом информирует общественное движение "Крымская солидарность".

Адвокат Эдем Семедляев сообщил, что заседание прошло в закрытом режиме, поскольку "суд" решил, что в деле есть угроза участникам процесса. Всем троим задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 апреля.

Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которая в РФ запрещена и названа террористической, но не запрещена на территории Украины.

Накануне вечером полиция Крыма открыла уголовное производство по факту незаконного задержания на оккупированном полуострове троих крымских татар.

Уголовное производство открыто по части 1 статьи 146-1 (насильственное исчезновение) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что крымских татар задержали сотрудники управления так называемой Федеральной службы безопасности после обысков 14 февраля в их домах в поселке Октябрьское в аннексированном Крыму.

“Вследствие этого следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополе открыто уголовное производство по факту незаконного задержания крымских татар Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова. За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет”, - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что после аннексии Крыма российская власть практикует массовые обыски у активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа и крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией "Хизб ут-Тахрир".