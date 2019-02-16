300 приходов. Как православные общины в Украине переходят в ПЦУ

Прошло уже больше месяца с тех пор как Украина получила Томос . Из УПЦ (МП) вышло около трех сотен общин - это 2.5 % от всей инфраструктуры МП в Украине, включая монастыри, синодальные управления и епархии. Кто-то считает, что этого мало и нужно нарастить темпы. Однако при предыдущей волне переходов из Московского патриархата, после Революции Достоинства, таковых было около семидесяти. Т.е. за один пост-томосный месяц перешло общин в четыре раза больше, нежели за четыре предыдущих года. Для церковной среды, которая склонна к консерватизму и инертности, это очень высокий показатель.

Фото: EPA/UPG

Процедура перехода

Для того, чтобы какая-либо религиозная община в Украине могла поменять свою юрисдикцию, ей нужно собрать общее собрание. Тут важно уточнить, что это должно быть собрание членов общины, а не общее собрание населенного пункта или района.

Кто является членом общины? В новом законе, который регламентирует процедуру перехода, написано, что этот вопрос каждая община решает самостоятельно и по-своему.

Дело в том, что существуют определенные нормы относительно законодательства, которое регулирует религиозную сферу, и навязывание унифицированных критериев для разных религий было чрезмерным вмешательством государства. Это вызвало бы критику со стороны европейских партнеров, а общины бы завалили ЕСПЧ делами против Украины, и выиграли бы эти дела. Чтобы такого не произошло, вопрос членства отдали решать самим общинам.

У протестантов это решается через фиксированное членство. В уставах православных церквей чаще всего критерии членства весьма размыты: личность старше 18 лет, православного вероисповедания, которая не пребывает под судом или церковным запретом. Иногда добавляют – которая регулярно посещает богослужение и находится в послушании настоятелю.

Столь широкие формулировки позволяют привозить «туристов», которые в зависимости от обстоятельств голосуют либо за, либо против перехода общины, при этом к самой общине никаким образом не относясь.

Во многих уставах есть норма, что собрание общины является легитимными, если на нем присутствует более половины членов общины. То есть, если приход состоит из 100 людей, то собрание будет считаться действительным, если на нем будет минимум 51 человек. Для перехода в другую юрисдикцию нужно, чтобы такое решение поддержали 2/3 от присутствующих. То есть, для перехода общины из 100 человек, нужно, чтобы проголосовало минимум 34 члена прихода.

Не общинами едиными

Однако вопрос становления ПЦУ и функционирование УПЦ (МП) касается не только общин. Согласно профильному Закону «Про свободу совести и религиозные организации», кроме общин есть еще и монастыри, синодальные управления, миссии и епархии. Об этих юрлицах чаще всего не вспоминают, когда речь идет о перетекании верующих из Московского патриархата в ПЦУ.

Но это достаточно серьезный актив. Монастыри это места паломничества многих верующих. В Почаевскую лавру приезжают не только православные МП, но и КП, и греко-католики. Все они оставляют немало денег там: за обряды и сувениры. Неоднократно и Филарет, и Епифаний говорили, что ожидают перехода лавр, а для этого необходимо, чтобы на собрании всех монахов того или иного монастыря они утвердили решение о переходе. Либо, чтобы разрешение на такой переход дал религиозный центр, который его создал. В случае МП это Киевская митрополия, которую возглавляет митрополит Онуфрий.

Есть и другой сценарий перехода лавр. Государство, которое является собственником земли и имущества, разрывает договор аренды и отдает помещения другому владельцу. Это вызовет конфликт, МП не захочет просто так отдавать «насиженные места». С другой стороны, ну не будет же полиция с дубинками выселять монахов. Такой сценарий нравится отдельным горячим головам, однако в стратегической перспективе для церкви он будет неполезен.

Далее мы переходим к епархиальным управлениям. Это не собственно епархия как областная церковная организация, а всего лишь юрлицо, которое управляет епархией. На епархиальное управление как правило оформлена недвижимость, в которой живет епископ. Некоторые оформляют также машины, магазины церковной утвари и прочий церковный бизнес ‒ это позволяет уйти от налогообложения, поскольку религиозные организации от него освобождены.

В общем, епархиальное управление ‒ лакомый кусочек церковных активов. Чтобы перевести его из одного патриархата в другой, нужно либо разрешение митрополии, либо общее собрание епархии ‒ т.е. съезд всех священников церковной области.

Этим могли шантажировать епископов МП перед Объединительным Собором (напомню, тогда из десяти анонсируемых пришло только два). В случае участия в Соборе у епископов отобрали бы епархиальное управление. Реально, единственный, кто рискнул ‒ это митрополит Винницкий Симеон (ещё один митрополит - Александр (Драбинко) был викарным епископом без собственной церковной области), и теперь он судится с новым епископом Винницким, которого прислал Онуфрий.

Как УПЦ (МП) противодействует переходам?

В УПЦ (МП) не живут только лишь надеждами на Бога, поэтому серьезно противодействуют процессу перехода общин. Есть несколько типовых приемов.

Во-первых, как уже было отмечено, пользуются размытостью формулировки про членов общины. Это позволяет подвозить на голосование посторонних. В Тернопольской области с этим справляются студенты Почаевской семинарии, которым «постоять в вере» намного легче и проще, чем работать на послушании на семинарской стройке. В других областях просто приезжают священники и «спортивного вида прихожане». Для оперативности реагирования, в УПЦ (МП) созданы местные вайбер-группы, где можно быстро передать информацию или собрать нужных людей.

Фото: предоставлено автором

Во-вторых, используется манипуляция с названием. Юридически до сих Московский патриархат в Украине зарегистрирован как Украинская Православная Церковь. Порой бывает не просто объяснить прихожанам, особенно в сельской местности, почему им нужно переходить из Украинской Православной Церкви в Православную Церковь Украины.

В-третьих, можно действовать на упреждение. Ведь священники в селах знают своих прихожан и их настроения. К тому же, в маленьких населенных пунктах очень быстро распространяется информация. Поэтому узнав о первых разговорах про переход, можно с легкостью заявить, что «скоро приедет "Правый сектор" и заберет нашу церковь». А позже любое собрание можно дискредитировать словами «а я же предупреждал».

Фото: Макс Требухов Община села Ворсовка в Житомирской области решила перейти из УПЦ МП в ПЦУ. Их священник переход не поддержал

Также практикуется такой вид обмана. Верующие решили переходить, и священник, не слишком протестуя, спокойно говорит, что если хотите перейти в другую юрисдикцию ‒ регистрируйте новую общину. Не искушенные в юридических тонкостях верующие соглашаются. А потом, когда приходит время оформлять документы на церковное сооружение, выясняется, что на него они претендовать не могут, поскольку они создали новое постороннее юридическое лицо, а храмом владеет старая религиозная организация.

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Сейчас взор потенциальных общин ПЦУ из среды МП обращен на новую церковь. Вся дальнейшая динамика переходов будет зависеть от самой ПЦУ. Насколько она будет открытой, как будет учитывать мнение рядового духовенства, будет ли допускать мирян к принятию решений?

Если епископат покажет себя как сторонников открытости, прозрачности и демократичности ‒ общины будут переходить. Если новая церковь выберет путь закрытой корпорации епископов ‒ общины останутся в УПЦ (МП). В последней ведь тоже не дураки сидят, они сейчас создадут максимум поблажек для духовенства, только бы отговорить их переходить. Православная Церковь Украины должна избежать искушения монополией. Она сейчас и каноническая, и украинская, и автокефальная. Это не значит, что можно сесть, сложа руки, и ждать пока, общины придут к тебе. Наоборот нужно действовать, развиваться и становится более привлекательной в глазах верующих. Особенно в условиях жесткой конкуренции со стороны УПЦ (МП).