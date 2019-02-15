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На Осокорках загорелся магазин "Рошен"

Перед возгоранием у магазина видели мужчину в военной форме и с ведром.

Спасатель на месте пожара магазина &quot;Рошен&quot; на Осокорках
Фото: dsns.gov.ua
Спасатель на месте пожара магазина "Рошен" на Осокорках

В пятницу, 15 февраля, в Киеве произошел пожар в кондитерском магазине Roshen, что на ул. Срибнокильской. В результате пожара выгорели два стекла в витрине, вся продукция и мебель внутри остались целыми. К счастью, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

По непроверенной информации, причиной пожара мог стать поджог. Со ссылкой на очевидцев издание "Информатор" пишет, что перед возгоранием в магазину подошел мужчина в военной форме и с ведром в руках, он облил наружную стену магазина жидкостью и ушел.

Сообщение о пожаре поступило в ГосЧС в 15:51, в 16:13 огонь на площади 5 кв.м. уже потушили.

Напомним, в 2017 году активистка движения Femen Алиса Виноградова была задержана по подозрению в поджоге декоративного трамвайчика у магазина Roshen в Виннице, а также поджоге фигур медведей возле магазина Roshen в Киеве.

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